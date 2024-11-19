Her yıl 130 bin bebek erken doğuyor

Türkiye Gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Yenidoğan ölümlerinin dünya genelinde her yıl 2,7 milyon can kaybına sebep olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan "Ülkemizde 2022 yılında canlı doğan bebeklerin yüzde 12,9'u (129 bin 557) hayata erken başladı. Bu bebeklerin yüzde 3,4 ü çok küçük prematüre yani 28 hafta altıydı.

Dünyada ise her yıl 13 milyondan fazla bebek erken doğuyor; 2,6 milyon bebek gebeliğin son üç ayında veya doğum sırasında ölüyor. Her yıl erken doğuma bağlı olarak 303 bin anne ölümü meydana geliyor" dedi.

GEBELİ PLANLAMA AŞAMASINDA DANIŞILMASI GEREKENLER

Erken doğumun bir hastalık olmadığını vurgulayan Dr. Karahan "Erken doğumu önlemek için gebelik planlama aşmasından itibaren kadın doğum uzmanına ve aile hekimine başvurulmalı ve bilgi alınmalıdır.

Gebelik esnasında yapılması gereken tetkikler ve aşılar, vitaminler, ilaçlar hem bebeğin gelişimi hem de sağlıklı bir gebelik için gereklidir. Prematüre bebeklerde sağlık profesyonellerinin desteğiyle sağlıklı bir hayat şansına sahip olabilir" dedi" dedi.