Kılıçdaroğlu'dan 'Safları sıklaştırın' çağrısı

ÖSYM, KPSS Branş Bazında Sıralamaları Yayımladı
ÖSYM, KPSS Branş Bazında Sıralamaları Yayımladı
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Ete 'kırmızı' alarm! Hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar zamlanıyor
Ete 'kırmızı' alarm! Hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar zamlanıyor
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Benzinde 62 kuruşluk indirim
Benzinde 62 kuruşluk indirim
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kılıçdaroğlu'dan 'Safları sıklaştırın' çağrısı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davada hakim karşısına çıkacak. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından dava ile ilgili video yayımlarken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer belediye başkanlarından destek geldi. 22 Kasım'daki duruşmaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 08:33, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:35
Yazdır
Kılıçdaroğlu'dan 'Safları sıklaştırın' çağrısı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, duruşma öncesi sosyal medyadan "Safları sıklaştırın" başlıklı bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu videoda, cuma günkü duruşmaya savunma yapmak için katılacağını söyledi.

"Dostlar safları sıklaştırın. Korkmayın birlikte başaracağız." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medyadan destek verdi.

Duruşmaya bizzat katılacağını belirten Yavaş, "Bu dava, sadece Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız." dedi.

İMAMOĞLU'NDA DA PAYLAŞIM GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" başlıklı bir video paylaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da duruşmada Kılıçdaroğlu'nun yanında olacaklarına yönelik paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 22 Kasım'daki duruşmaya katılacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber