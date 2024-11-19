Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar?

Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam 2 bin 610 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 3 milyon 23 bin lira oldu.

Gram altın yeni güne ise 2.918 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 770 liradan başladı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 19 Kasım altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.918,2270 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.771,3400 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.541,92 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.194,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.023,2300 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.100,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.624,6100 dolar