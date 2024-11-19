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Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? Altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ve güncel rakamlar merak ediliyor. Gram altın güne 2.917 TL'den başlarken, ons altının değeri ise 2.624 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 19 Kasım altın fiyatları...

Haber Giriş : 19 Kasım 2024 09:00, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:27
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Altının onsu, uluslararası piyasalarda dün akşam 2 bin 610 dolardan işlem görürken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artarak 3 milyon 23 bin lira oldu.

Gram altın yeni güne ise 2.918 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 770 liradan başladı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? İşte 19 Kasım altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları şöyle:

* Gram altın satış fiyatı: 2.918,2270 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.771,3400 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 9.541,92 TL

* Tam altın satış fiyatı: 20.194,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 19.023,2300 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 50.100,00 TL

* Ons altın satış fiyatı: 2.624,6100 dolar

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