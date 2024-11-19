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Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı

Gıda enflasyonunda dünyada en çok yükseliş yaşayan ülkeler arasında yer alan Türkiye'de yılbaşından bu yana su fiyatlarına da fahiş oranda zam geldi. Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, bakanlığı denetime çağırarak "Son 3 ayda ne benzin, ne işçilik, ne de dolar zamlandı. Ama biz yüzde 60'ı yabancı olan su şirketlerinin zamlarını durduramıyoruz" dedi.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 10:50, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:54
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Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı

Yılbaşında 70 TL olan damacana su fiyatları son bir yılda yüzde 100'den fazla artınca İstanbul Su ve Meşrubat Satıcıları Esnaf Odası, Ticaret Bakanlığı ile görüşerek su satış fiyatı tarifesi çıkardı.

Tarifeye göre damacana suyun fiyatı 90 TL olmalı. Ancak son 3 ayda yüzde 21 daha zamlanan damacana fiyatları piyasada 145 TL'yi buluyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, bakanlığı denetime çağırarak "Son 3 ayda ne benzin, ne işçilik, ne de dolar zamlandı. Ama biz yüzde 60'ı yabancı olan su şirketlerinin zamlarını durduramıyoruz. Bizim çıkardığımız tarifeye uymamak için bayilerini esnaf odasına kaydettirmiyorlar. Ticaret odasına kaydettiriyor, böylece zorunluluktan kaçınmış oluyorlar. Bakanlıkla görüştük denetime çağırdık, tüketici dernekleri ile konuştuk. Tüketiciyi bilgilendirme ve su firmalarına tepki göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Tüketicinin en insani hakkının elinden alındığını söyleyen Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz ise şöyle konuştu:

"Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun maliyet artışının çok üzerinde zam yapan firmalar için soruşturma açması si gerekiyor. Vatandaşı önce aç bıraktılar şimdi de susuz bırakacaklar."

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