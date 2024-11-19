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Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleriyle ortaya çıkan taklit ve tağşiş skandalları bitmek bilmiyor. Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı eti, zeytinyağında tağşiş! Her gün güncellenen kara listeye yeni markalar eklendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 09:39, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:52
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Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye atan gıda sahtekarlarının listesini güncelledi. "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayımlanan listede, gıdada hile yapan firmalar ve ürünler ifşa edildi. 18 Kasım tarihli listede, kırmızı et, kaşar peyniri, çikolata, ayran, sucuk, zeytinyağı ve tereyağı gibi temel gıda ürünlerinde sağlığı tehdit eden hileler tespit edildi.

AYRAN, KAŞAR, MEYVE SUYU, PEKMEZ...
Listeye göre, Adana'nın Yüreğir ilçesinde faaliyet gösteren iki firmanın, sattıkları et ürünlerinde at ve eşek eti kullanıldığı tespit edildi.

Bursa'da ise Moni Süt ve Süt Ürünleri'nin ürettiği 'Şef' marka kaşar peynirinde ve Aydın Nazilli'de de Sütman Süt Ürünlerinin ürettiği ayranda mantar tedavisinde kullanılan "Netamisin" tespit edildi.

Liste incelendikçe ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor. Listede yer alan bir çikolatada ilaç etken maddesi tespit edilirken, Pekmez Dünyası'na ait 'Lukaçi' marka bitkisel karışımlı macunda da ilaç etken maddesi tespit edildi.

ZEYTİNYAĞI YERİNE TOHUM YAĞI HİLESİ

Bir diğer skandal ise, zeytinyağı diye satılan ürünlerin aslında ucuz tohum yağlarından yapıldığı ortaya çıktı.

İŞTE GIDA SAHTEKARLARININ YENİ LİSTESİ:

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

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