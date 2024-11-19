Çiğ süt üretim maliyeti Ekim'de 18,67 TL oldu

TİHEK'ten İBB'ye 'engellilik temelinde ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 'engellilik temelinde ayrımcılık' cezası
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
ÖSYM, KPSS Branş Bazında Sıralamaları Yayımladı
ÖSYM, KPSS Branş Bazında Sıralamaları Yayımladı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Ete 'kırmızı' alarm! Hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar zamlanıyor
Ete 'kırmızı' alarm! Hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar zamlanıyor
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Çiğ süt üretim maliyeti Ekim'de 18,67 TL oldu

TÜSEDAD, Ekim ayına ilişkin bir litre çiğ süt üretim maliyetinin yanı sıra USK süt maliyeti eşdeğer hesabını da açıkladı.

Haber Giriş : 19 Kasım 2024 10:19, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:22
Yazdır
Çiğ süt üretim maliyeti Ekim'de 18,67 TL oldu

TÜSEDAD, güncel yem ve diğer tüm girdi ve gelirlerin dikkate alındığı hesaplama metoduna göre, Ekim ayı 1 litre soğutulmuş çiğ süt üretim maliyetini 18,67 TL/lt olarak açıkladı. Eylül'de 18,37 TL/lt olan hesaplamaya göre maliyet son 1 ayda yüzde 1,63 arttı.

1 litre çiğ sütün soğutma bedeli 1,50 TL olarak kabul edildiğinde ise USK süt maliyeti eşdeğerinin (sıcak süt) 17,17 TL/lt olduğu açıklandı. Sektörü dengede tutacak ve hem et hem de çiğ süt üretim arzının devamlılığını sağlayacak

olan çiğ süt tavsiye fiyatının; her ay hesaplanan maliyet üzerine konacak ortalama yüzde 20 kar ile soğuk süt için 22,4 TL/lt ve sıcak süt tavsiye fiyatının (USK'nın açıkladığı) ise 20,6 TL/lt olarak açıklanması önerildi.

TÜSEDAD "Kırsalda üretim yapan çiftçilerin karlı bir üretim döngüsü içinde olması; üretimin devamlılığı ve ülkenin sürdürülebilir gıda tedariki, halkımızın gıdaya alım gücüyle dengeli olabilen fiyatlarla ulaşabilmesi, kırsaldan kente göçün durması ve kırsalda işgücü bulunabilirliği ile diğer sanayiler için dünyada rekabetçi olunması bakımından stratejik bir konudur" ifadelerine yer verdi.

TÜSEDAD'dan yapılan açıklamada, "Derneğimiz maliyet komisyonu; 100 baş sağmal kapasitesine sahip bir işletmeyi baz alıp, günde ortalama 28 litre süt veren sağmallardan oluşan, işletmede doğan erkek buzağıları 4 günlükken satan ve yılda %20 reforme ineği sürüden çıkartıp bunların yerine de her yıl doğan tüm dişileri besleyerek yetiştirdiği gebe düvelerinin de yıllık sürü yenileme

ihtiyacı olan %20'sini sürüye ekleyip yine işletmede yetişmiş ihtiyaç fazlası geri kalan %10 gebe düvelerini de piyasada satan ve sağmal kapasitesini böylelikle 100 başta sabit tutan bir işletme için maliyet hesaplamaktadır. Bilindiği üzere USK sıcak süt tavsiye fiyatı açıklamaktadır. Bu ay, hesaplama metodumuzu daha da ayrıntılandırarak, soğutma bedeli hariç (USK eşdeğeri) ve dahil olacak şekilde açıklama yapacağız. Personel maaşlarını, Brüt asgari ücrete endeksleyerek otomatik hesaplanacak bir sistem haline getirdik. Böylece, asgari ücrete bağlı personele gelen zamlar maliyete otomatik olarak yansıyacaktır" denildi.

İRFAN DONAT / Bloomberg HT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber