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Down sendromlu Mevlüt'ün askerlik hayali gerçek oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve askerliği büyük bir tutku haline getiren down sendromlu İslam Mevlüt, bir günlüğüne jandarma oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 10:22, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:24
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Down sendromlu Mevlüt'ün askerlik hayali gerçek oldu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan ve askerliği büyük bir tutku haline getiren down sendromlu İslam Mevlüt, bir günlüğüne jandarma oldu.

Mevlüt, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Harun Nazlı ve personelin girişimiyle İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ağırlandı.

Jandarma üniforması giydirilen, devriyeye çıkan Mevlüt, jandarma personeliyle bir gün geçirerek hem görev araçlarını tanıdı hem de temsili askerlik deneyimi yaşadı.

Mevlüt'ün mutluluk ve heyecanı hem ailesini hem de etkinliğe katılan jandarma personelini duygulandırdı. Hayalini gerçekleştiren genç, unutulmaz bir gün yaşadığını belirterek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı açıklamada, asker olmayı çok isteyen İslam Mevlüt'ün hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Gencimizin hayalini gerçekleştiren İlçe Jandarma Komutanımız Yüzbaşı Harun Nazlı'ya ve kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Yüzbaşı Nazlı da bu tür etkinliklerin gençlerin hayallerini desteklemenin yanı sıra toplumla güvenlik güçleri arasında sıcak bir bağ kurduğunu kaydetti.

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