Tekirdağ'da 386 litre sahte içki ele geçirildi
Tekirdağ'da bir evde 386 litre sahte içki ele geçirildi. Ev sahibi ise tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 10:30, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 10:29
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir evde 386 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray ilçesinde sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda polis, Ayaspaşa Mahallesi'nde belirlenen bir adreste yapılan aramada, 386 litre sahte içki, ruhsatsız av tüfeği ve 17 fişek ele geçirdi.
Ev sahibi N.V. gözaltına alındı.