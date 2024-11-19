Gazeteci Furkan Karabay tahliye edildi

Gazeteci Furkan Karabay, İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve kayyum atanmasıyla ilgili sosyal medya paylaşımları nedeniyle "kamu görevlisini hedef gösterme", "kamu görevlisine hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Karabay'ın avukatı tutuklama kararına itiraz etti.

İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi, 9 gün tutuklu kalan gazeteci için adli kontrol şartıyla tahliye kararı verdi.

Tahliye kararında, istenen ceza miktarı, sabıkasının olma-ma-sı, delillerin toplanmış olması ve paylaşımın haber verme mahiyetinde olması gerekçe gösterildi.