'Vergi zammı ayarı' iddiası: Asgari ücret 22 - 23 bin lira olabilir

Hükümet, 2025'te asgari ücrete 'hedef enflasyonla uyumlu' düşük oranlı zam yapabilmek için yılbaşında bazı otomatik vergi zamlarını indirmeyi planlıyor. Asgari ücretin 22 bin ila 23 bin lira arasında olabileceği belirtiliyor.

Yıl sonu yaklaşırken çalışanların zam oranları da gündemin önemli maddelerinden biri haline geldi. Asgari ücreti belirleme çalışmaları da yakın zamanda başlayacak. Türkiye'de hali hazırda asgari ücret 17 bin 2 lira. Kulislerde şimdiden zam oranları ve formüller konuşulmaya başlandı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, iktidar 2025'te asgari ücrete 'hedef enflasyonla uyumlu' düşük oranlı zam yapabilmek için yılbaşında bazı otomatik vergi zamlarını indirmeyi planlıyor.

İktidarın 'hedefle uyumlu' olarak değerlendirdiği en uygun zam ise yüzde 30'lar civarında bir oran. Yüzde 30'un bir miktar altı ve bir miktar üstündeki oranın enflasyon hedeflerini zora sokmayacağı düşünülüyor. Bu da iktidarın yeni asgari ücreti 22 bin ila 23 bin lira arasında bir tutarda belirlemeye çalışacağını işaret ediyor.