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MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

MÜSİAD Başkanı Mahmet Asmalı, CNBC-e yayınında asgari ücret zammıyla ilgili "Beklenen enflasyon ile geçen yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir. Bazı sosyal destekler de verilebilir" dedi. Asmalı, 2024'ü sembolik de olsa bir faiz indirimiyle kapatmak gerektiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 11:01, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:01
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MÜSİAD'dan asgari ücret açıklaması

MÜSİAD Başkanı Mahmet Asmalı, CNBC-e yayınında Şafak Tükle'nin sorularını yanıtladı. Faiz indirim sürecine ilişkin konuşan Asmalı şunları söyledi:

"Enflasyon cephesinde bazı kalemlerdeki katılık devam ediyor. Türkiye gibi bir ülkede Türk iş insanı finansmana ihtiyaç duyuyor. Var olan finansmanı yatırıma aktarıyor. 7-8 aydır yüzde 50 faizle iş yapmak son derece maliyetli. Piyasada bu son derece hissediliyor. İşadamları olarak faizin bir an önce indirilmeye başlandığı günleri görmek istiyoruz. Sadece para politikasıyla enflasyonla mücadele yetersiz kalıyor. Bunun yapısal reformlarla sıkı maliye politikasıyla desteklenmesi lazım, burada geç kalıyoruz. 2025 yılını reform yılı ilan edelim. Yapısal reformları mutlaka hayata geçirelim. Yerli ürünleri teşvik edecek, Ar-Ge ve teknolojik yatırımları destekleyecek, hukuk alanındaki birçok kalemleri içeriyor. Sadece para politikasına bağlı bir enflasyon düşüşünden bahsetmek başarılı olmadı.

"2024'ü sembolik faiz indirimiyle kapatmak lazım"
Yüksek faiz oranlarının enflasyonu artırmaya da başladı. Yüksek maliyet enflasyonun artmasına sebep oluyor. 2024'ü sembolik de olsa bir faiz indirimiyle kapatmak lazım. Aralık ayında bir faiz indiriminin olması lazım. Bu hem siyasi, hem toplumsal olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun psikolojik ve siyasi etkisi var."

"Asgari ücrette ara formülde uzlaşılabilir"
Asgari ücrete ilişkin beklentisini açıklayan Asmalı şöyle konuştu: "Türkiye'de maaşın yetmemesinin en büyük sebeplerinden biri kira. Hanehalkının harcamalarının yüzde 50'den fazlası konut, enerji ve gıda. Buralarda tedbir almalıyız. Büyükşehirlerde şu anki asgari ücretle geçinmek mümkün değil. 1+1 daireye 17 bin lira kira verince asgari ücretli bütün kazancını kiraya vermiş olacak. Bundan kaynaklı bölgesel asgari ücret uygulanabilir dedik.

Asgari ücrette oran soruluyor. Bizim önerimiz beklenen enflasyon rakamı üzerine refah payı eklenerek asgari ücret uygulamasına geçilmeli dedik. Geçen sene yüzde 33 beklenen rakamına göre artış olsaydı şu an yüzde 44'leri konuşuyoruz. Orada da bir yanılsama payı var. Ara bir formülde uzlaşılabilir. Aslolan çalışanların alım gücünü korumaktır. Hassas bir denge var, bunu korumak lazım. Asgari ücretteki artış bütün ücret grupları için baz teşkil ediyor. Mavi , beyaz yakalılara da minimum bu oranda vermek lazım. Beklenen enflasyon ile geçtiğimiz yılın enflasyonu arasında bir korelasyonla asgari ücret bulunabilir. Bazı sosyal destekler de verilebilir. Bu şekilde aradaki denge sağlanabilir."

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