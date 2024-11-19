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ÖSYM, KPSS Branş Bazında Sıralamaları Yayımladı

ÖSYM, internet sitesinden KPSS branş bazında sıralamaların yayımlandığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 11:03, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:05
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ÖSYM, KPSS Branş Bazında Sıralamaları Yayımladı

2024 KPSS Lisans Sınavı: Branş Bazında Sıralamalar

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Lisans) katılan adayların yeni sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

Branş bazında sıralamalar; adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş, kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen öğretmen alımlarında KPSS P10, P120 ve P121 puan türleri kullanılmaktadır. MEB tarafından öğretmenliğe atanacakların sıralamaları; alanlara göre mezun oldukları yükseköğretim programları, mezun oldukları yıllar ve öncelikleri,Talim ve Terbiye Kurulu (TTK) kararlarına göre kontrol edilerek ve adayların alan bazındaki başvuruları esas alınarak belirlenmektedir. Bu nedenle öğretmen adaylarının branş bazında sıralama bilgilerini kontrol ederken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Branş bazında sıralamaları incelerken adayların göz önünde bulundurması gerekenleri içeren teknik açıklama metnine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


Branş Bazında Sıralamalar Hakkında Teknik Açıklama

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