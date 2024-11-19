ESK'dan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Ette kırmızı alarm, fiyatlar bir anda fırladı" başlıklı haberlerin ardından Et ve Süt Kurumu'ndan açıklama geldi.

Kurum, kırmızı et piyasasındaki arz güvenliğini sağlamak ve fiyat istikrarını korumak için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Açıklamada, piyasaya düzenli olarak et arzının sürdüğü ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

"Mevcut kırmızı et ve canlı hayvan stoklarımız piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düzeydedir. Kırmızı ette fahiş fiyat artışına neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir."

Et ve Süt Kurumu ayrıca, fiyatların artacağı yönündeki spekülatif iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı ve vatandaşlardan bu tür haberlere itibar etmemelerini istedi.

Piyasada et fiyatlarını dengelemek amacıyla yapılan regülasyon çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, Kurum'un arz ve talep dengesini gözeterek hareket ettiği kaydedildi. Et ve Süt Kurumu, kamuoyuna güvence vererek, piyasa istikrarını korumak için çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.