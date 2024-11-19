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Bilecik'te öğretmen anne ve kızının öldüğü kazayla ilgili soruşturmada taksi şoförü tutuklandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki trafik kazasında öğretmen anne ile kızının ölümüne neden olan taksi şoförü tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 14:20, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:20
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Bilecik'te öğretmen anne ve kızının öldüğü kazayla ilgili soruşturmada taksi şoförü tutuklandı

Bozüyük-İnegöl kara yolunda meydana gelen kazayla ilgili tedavisinin ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan taksi şoförü K.K. (61), jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

K.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandı.

Raşit Efe (33) idaresindeki 16 ANN 509 plakalı otomobil, 17 Kasım'da Bozüyük-İnegöl kara yolunun Muratdere Kavşağı mevkisi yakınında K.K'nin kullandığı 11 T 5086 plakalı taksiyle çarpışmıştı. Kazada, sürücülerden Raşit Efe, Bursa'da özel bir okulda öğretmenlik yapan eşi Yeliz (30) ve kızı Ela Efe (3) ile taksi şoförü K.K. ve aynı araçtaki S.T. yaralanmıştı. Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yeliz Efe ve kızı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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