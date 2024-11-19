Roketsan, son teknoloji sistemleriyle IDEAS'ta

Trafik magandasına 35 bin lira ceza
Trafik magandasına 35 bin lira ceza
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı
Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı
Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çürük elma operasyonu
Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çürük elma operasyonu
Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandı
Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandı
ESK'dan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama
ESK'dan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama
Koruma altındaki çocuğun ölümü sonrası başlatılan soruşturmada 14 tutuklama
Koruma altındaki çocuğun ölümü sonrası başlatılan soruşturmada 14 tutuklama
Bütçe görüşmelerinde bebek kıyafetleriyle protesto
Bütçe görüşmelerinde bebek kıyafetleriyle protesto
TİHEK'ten İBB'ye 'engellilik temelinde ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 'engellilik temelinde ayrımcılık' cezası
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Roketsan, son teknoloji sistemleriyle IDEAS'ta

Roket ve füze sistemleri geliştiren Roketsan, Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde son teknolojiye sahip sistemlerini sergiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 14:48, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 14:47
Yazdır
Roketsan, son teknoloji sistemleriyle IDEAS'ta

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, Asya'nın en büyük savunma sanayisi organizasyonlarından biri olan IDEAS, bu yıl 12. kez düzenleniyor.

Bugün başlayan ve 22 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte Roketsan, bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak son teknolojiye sahip sistemleriyle yer alıyor.

Roketsan, IDEAS 2024'te mini akıllı mühimmat ailesinden MAM-C, MAM-L, MAM-T'nin yanı sıra havadan karaya balistik süpersonik füzesi İHA-230, TEBER güdüm kiti, kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK, L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi, OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi, ÇAKIR seyir füzesi, SUNGUR hava savunma füze sistemi, LEVENT yakın hava savunma sistemi, LEVENT füzesi ve MİDLAS milli dikey atım lançer sistemini katılımcıların beğenisine sunuyor.

"Bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaya hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, IDEAS fuarının, Türkiye'nin bölgedeki en önemli savunma ve havacılık sanayisi ortaklarından biri olan Pakistan ile ilişkilerin daha da sağlamlaştırılması ve artırılması açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

36 yıllık roket ve füze teknolojileri deneyimleri ve performans açısından rakiplerinden öne çıkan ürünleriyle bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaya hazır olduklarını vurgulayan İkinci, şunları kaydetti:

"IDEAS fuarına dünyaya nam salmış SİHA mühimmatlarımız, tanksavar sistemlerimiz ve son teknolojiyle donatılmış füzelerimiz ile güçlü bir katılım sağlıyoruz. IDEAS ile Türkiye'nin bölgedeki en büyük ortaklarından biri olan Pakistan ile bugüne kadar kurduğumuz güçlü işbirliğini bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden katılımcıların ve askeri delegasyonların ziyaret ettiği IDEAS fuarında yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlarını çok yakında göreceğimize inanıyorum."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber