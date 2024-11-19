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ATA AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak olan ATA AÖF vize sınavlarının 18-25 Kasım tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 15:10, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 15:11
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ATA AÖF sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF sınav giriş belgesi için tarih araştırmaları başladı. Her sınav dönemi olduğu gibi yine gündeme gelen sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağı, Atatürk Üniversitesi tarafından duyurulacak

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF sınav yerleri ataaof.edu.tr adresinden açıklanıyor. ATA AÖF sınav yerleri ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) öğrenilebilecek.

ATA AÖF sınav giriş belgelerinin, sınavdan 1 hafta önce (18-25 Kasım tarihleri arasında) erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Üniversitenin akademik takviminde yer alan bilgiye göre ATA AÖF vize sınavları 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;

1.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 09.30

2.Oturum 30 Kasım 2024 Saat 14.00

3.Oturum 01 Aralık 2024 Saat 09.30

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Atatürk Üniversitesi AÖF sınav giriş belgesi obs.atauni.edu.tr üzerinden sorgulanabilecek.

Adaylar sınav giriş belgesi ile beraber sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası ve sınav kurallarına ulaşabilecek.

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