'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' iddiasına yalanlama

Başkanlığın açıklamasında, "İngiltere'nin ülkeye gelen yasa dışı göçmen sayısını azaltmak için Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle anlaşma yapmayı planladığı" iddiaları üzerine açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ile İngiltere arasında medyada yer alan haberlerde iddia edildiği gibi bir görüşme ya da anlaşma kesinlikle söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.