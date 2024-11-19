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'Yenidoğan çetesi' davası sanık savunmalarıyla devam ediyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada savunmalar alınıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 16:10, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 16:14
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Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmanın ikinci gününe, organize suç örgütü elebaşı doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 42 sanık ile avukatları katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da izleyici olarak geldiği duruşmayı, çok sayıda avukat ve basın mensubu takip ediyor.

Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Hasan Basri Gök, Reyap Hastanesi'nde hemşire olarak çalıştığını, hemşiresi olduğu Fırat Sarı'nın son 6 ay şoförlüğünü de yaptığını anlattı.

Mahkeme başkanın, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmeden bebek sevklerinin nasıl yapıldığına ilişkin sorusuna Gök, "Fırat Sarı kendisi alıyordu. Oranın çocuk doktoru ve alan çocuk doktorunun konuşmasıyla oluyordu. Bebek sevklerinden Serdar Yüksel, Gıyasettin Mert Özdemir para kazanıyordu." yanıtını verdi.

Gök, hasta yatışlarının genelde uzun olduğunu, yatışlara sorumlu hekimin karar verdiğini ve SGK'den para almak için genelde uzun yatışlar yapıldığını belirterek, sanıklar İlker Gönen ile Fırat Sarı arasında hastane paylaşımı olduğunu, ikisinin aynı hastanelere bakmadığını belirtti.

Tapelerde geçen "Mehtap çocuğu öldür 50 satürasyonlu çocuk mu olur? " şeklindeki ifadelerinin sorulması üzerine Gök, "Bebeği görmedim, sadece 50 satürasyon bir bebek için çok düşük. Sadece görüşümü belirttim. Normalde böbrekler ve vücut iflas eder öyle bırakılır ama ben bebeği görmedim." şeklinde cevap verdi.

Gök, cumhuriyet savcısının "sağlıklı bebekleri yenidoğana almak için ilaç veriliyor mu?" sorusunu ise "yok" diye yanıtladı.

Sanığın çapraz sorgusu ve sanık avukatlarının savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

- Davutoğlu'nun açıklaması

Duruşma çıkışında adliye önünde basın açıklaması yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sanıkların işledikleri insanlık suçu dolayısıyla hayatını kaybeden bebeklerin ailelerine taziyelerini iletti.

Bu sürecin 2023'te başladığının ifade edildiğini aktaran Davutoğlu, bu çetenin geçmişinin iki yılla sınırlı olmayıp daha önceden faaliyetlerinin bulunduğunu söyledi.

Davutoğlu, Başbakanlık yaptığı dönemde bu konuyla ilgili araştırma yapılmasını istediğini belirterek, Başbakanlıktan ayrılma kararını açıkladığı gün bakanlığın soruşturma izni verdiğini kaydetti.

Bu soruşturma sonucunda izinsiz olarak özel hastanede çalışan devlette görevli doktorlar veya sağlık görevlilerinin suç işlediği sonucuna ulaşıldığını ifade eden Davutoğlu, bu kapsamda özel hastanelere idari para cezası kesildiğini savundu.

Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu ise bu olayın hekim camiasında çok ciddi bir infiale yol açtığını dile getirerek, bu davada yargılanan sağlık mensuplarının meslek yeminlerine aykırı davrandığını söyledi.

Öğle arasının ardından devam eden duruşma, savunmaların alınmasıyla sürüyor.

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