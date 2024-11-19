Otomobil, okuldan çıkan öğrencilere çarptı: 8 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. C.K.'nin kontrolünü kaybettiği 35 HLC 70 plakalı otomobil Hacı İbrahim Işık İlkokulu'ndan çıkan öğrencilerin arasına daldı. Kazada 7 öğrenci ile sürücü C.K., yaralandı. 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.