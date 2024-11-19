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Kayserili genç öğrenciden Avrupa'da büyük başarı

Kayseri'de 11. sınıf öğrencisi Efe Kayra Soylu, güncel sorunların çözüme ulaştırılması ve sürdürülebilirliği konulu Avrupa Parlamentosu Gençlik Birimi'nce düzenlenen yarışmada birincilik elde etti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 20:44, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 21:44
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Kayserili genç öğrenciden Avrupa'da büyük başarı

Kayseri'de 11. sınıf öğrencisi olan Efe Kayra Soylu, Avrupa Parlamentosu Gençlik Birimi'nce düzenlenen yarışmaya; gidilen ülkelerdeki ve şehirlerdeki sosyal ve ekonomik sorunların yerinde incelenerek çözüm üretilebileceği ve hedefe daha kolay ulaşılabileceği fikri ile katıldı. İlk olarak yarışmaya sunulan 100'ü aşkın fikir arasından jüri oylaması ile son 8'e kalan Soylu, daha sonra 20 bin kişilik halk oylamasında da başarılı olarak birincilik elde etti. Soylu, sonraki aşamada fikrini Brüksel'de Avrupa Birliği Parlamentosu Gençlik Komisyonu'nda sunum yaparak daha ileri taşımayı hedefliyor.

Yarışmada aldığı birincilikle önemli bir sunum yapma şansı elde ettiğini söyleyen Efe Kayra Soylu, "Yarışmayı Avrupa Parlamentosu'nun Gençlik Birimi düzenliyordu. Burada Avrupa Gençlik Parlamentosu diye bir program var ve burada da Avrupa'da güncel olan sorunlar tartışılıp, bunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz. Ben de bu programı geliştirebilmek için kurulan yarışmaya şöyle bir fikir sundum; gittiğimiz şehir ve ülkeleri gezerek, daha iyi bir şekilde görerek oradaki sosyal ve ekonomik problemleri inceleyebiliriz. Ek olarak bunlara da çözümler üreterek Avrupa Gençlik Parlamentosu'nun asıl hedefine daha kolay ulaşabiliriz. 20 bin kişilik bir halk oylaması vardı ve ek olarak da jüri üyeleri tarafından değerlendirildik. İlk olarak yaklaşık 100 küsur tane fikir sunuldu. Bunların 8 tanesi jüri üyesi tarafından seçildi. Sonra da yarı final ve final olarak asıl kazanan halk oylaması ile seçildi. Birincilik ödül olarak bin euro para getirdi fakat bu para kendi harcamam için değil, bu fikrimi gerçekleştirmem için harcayacağım para. Ek olarak da Brüksel'de önemli bir konferansta fikrimi sunmamı ve konferansta bulunmamı sağladı. Hedefimiz de şu; biz gençler olarak elimizi taşın altına koyduk. Şimdi başka gençler, yaşıtlarımız, insanlar da bizim gibi bu sosyal sorunlar hakkında düşüncelerini ve fikirlerini bildirebilsinler. Dünyaya katkı sağlayabilsinler" dedi.

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