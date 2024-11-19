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Bakan Tunç açıkladı: Güz kararnamesi tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamladığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 20:55, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 20:56
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Bakan Tunç açıkladı: Güz kararnamesi tamamlandı

Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı.

Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak.

Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum.

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