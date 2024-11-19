Bakan Tunç açıkladı: Güz kararnamesi tamamlandı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, HSK'nın 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamladığını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 20:55, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 20:56
Bakan Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde;
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı.
Kararname, HSK internet sitemizde (http://hsk.gov.tr) birazdan yayımlanacak.
Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor, hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyorum.
Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından 2024 Yılı Adli ve İdari Yargıda Mazerete Dayalı Güz Kararnamesi çalışmaları tamamlandı.Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 19, 2024
Kararname, HSK internet sitemizde (https://t.co/Vp8Znu123U) birazdan yayımlanacak.
Ülkemiz ve yargı camiamıza hayırlı olmasını temenni.