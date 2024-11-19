Bütçe Komisyonu'nda 'CHP'li belediyelerin sattığı araziler' tartışması

Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Rekabet Kurumu onayladı: Hepsiburada, Kazaklara satıldı
Rekabet Kurumu onayladı: Hepsiburada, Kazaklara satıldı
Rize'de 1 kişinin öldüğü heyelana dair Validen açıklama
Rize'de 1 kişinin öldüğü heyelana dair Validen açıklama
'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' iddiasına yalanlama
'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' iddiasına yalanlama
Öğretmenler 'yapay zeka' eğitmeni olacak
Öğretmenler 'yapay zeka' eğitmeni olacak
Trafik magandasına 35 bin lira ceza
Trafik magandasına 35 bin lira ceza
Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı
Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı
Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çürük elma operasyonu
Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çürük elma operasyonu
Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandı
Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandı
ESK'dan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama
ESK'dan kırmızı et fiyatlarına yönelik açıklama
Koruma altındaki çocuğun ölümü sonrası başlatılan soruşturmada 14 tutuklama
Koruma altındaki çocuğun ölümü sonrası başlatılan soruşturmada 14 tutuklama
Bütçe görüşmelerinde bebek kıyafetleriyle protesto
Bütçe görüşmelerinde bebek kıyafetleriyle protesto
TİHEK'ten İBB'ye 'engellilik temelinde ayrımcılık' cezası
TİHEK'ten İBB'ye 'engellilik temelinde ayrımcılık' cezası
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı
Damacana su fiyatları fahiş oranda arttı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Bütçe Komisyonu'nda 'CHP'li belediyelerin sattığı araziler' tartışması

Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, CHP'li Manavgat Belediye'sinin belediye arazilerini sattığı iddiasıyla hastane yapılacak yer bulunamadığını söylemesi üzerine tartışma çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 21:58, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 22:28
Yazdır

AK Parti Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da görüşülmek üzere toplandı.

Komisyon, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunumunun ardından milletvekillerinin konuşmasıyla devam etti. Sağlık Bakanlığı Plan ve Bütçe görüşmeleri çerçevesinde söz alan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, konuşmasında CHP'li Manavgat Belediyesi'nin belediye ait arazileri sattığını iddia ederek, hastane yapılacak yer bulunamadığının altını çizdi. Çokal, satılan arazilerin bulunduğu bir listeyi de komisyonda açarak, "Manavgat'ta hastane yapılacak yer kalmadı" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin ise muhalefet sıralarından tepki gösterildi. Muhalefet vekilleri tarafından Çokal'a, "Hazine arazilerine neden yapılmadı, hazine arazileri de mi satıldı?" sorusu yöneltildi. Tartışmaların büyümesi üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş tarafından görüşmelere 20 dakika ara verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber