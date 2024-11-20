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Üniversite, alan dışı alımı iptal etmeli!

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından Sosyal Bilgiler Eğitimine yönelik ilan edilen doktor öğretim üyesi kadrosu iptal edilmeli!

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 11:30, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 11:25
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Üniversite, alan dışı alımı iptal etmeli!

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından 4 Kasım 2024 tarihli Resmi Gazete'de farklı alanlarda Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadroları ilan edilmiştir.

Söz konusu kadrolardan; Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitim Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi ilanında özel şart olarak; "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktorasını yapmış olmak. Türk Sinema Tarihi ve Şehir Tarihi üzerine çalışmaları olmak." şartı aranmıştır.

İlanın kişiye özel şartlar içermesi bir yana söz konusu doktor öğretim üyesi kadrosu "Sosyal Bilgiler Eğitimi" alanında ilan edilirken başvuracak adayın "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" üzerine doktorasının tamamlamış olmasının istenmesi eşyanın tabiatına aykırı bir durumdur.

Eğitim Bilimleri doçentlik temel alanında ilan edilen bir kadroya Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler alanında eğitim görmüş bir adayın atamasının yapılacak olması bölümün lisansüstü eğitim süreçlerinde de birçok sorunu beraberinde getirecektir.
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doktora yapmış bir adayın yeri Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Anabilim Dalıdır. İlgili üniversitede bu bölüm ve anabilim dalı bulunmaktadır.
Bu bakımdan, çok geç olmadan ilgili üniversite tarafından söz konusu doktor öğretim üyesi kadrosu ilanının iptal edilmesi gelecekte yaşanabilecek birçok sorunun önüne şimdiden geçecektir.

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