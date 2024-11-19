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İtalyan Bakandan Türk öğrencilerin vize mağduriyetine dair açıklama

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, vize başvurularının zaman alabileceğini belirterek, Türk öğrencilerin İtalya'da eğitim görmek istemeleri konusunda kendileri açısından engel teşkil eden durum olmadığını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 23:07, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 23:09
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İtalyan Bakandan Türk öğrencilerin vize mağduriyetine dair açıklama

Roma'daki Dışişleri Bakanlığı binasında bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Dünyada İtalyan Mutfağı Haftası"nın tanıtımına katılan Bakan Tajani, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, İtalyan üniversitelerinde farklı programlara kabul alan ancak vizeleri çıkmadığı için bu ülkeye gidemeyen öğrencilerin ve velilerinin, geçen hafta İtalya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı protestoyu ve bazı öğrencilerin 5 aya yakın süredir başvurusuna yanıt beklediğini hatırlatması üzerine Tajani, "Vize başvurusu zaman alan bir şeydir. Biz (konsolosluklarda) çalışan sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Vize talepleri çok olduğunda konsolosluklar mümkün olduğunca çalışıyorlar." dedi.

Tajani, bu durumun Türkiye'de yaşanabildiği gibi dünyanın farklı bir yerinde de olabileceğini ifade ederek, "Birçok konsolosluk, vize talepleriyle dolup taşıyor ve kendilerinden istenileni her zaman hızlı bir şekilde yerine getiremiyor ama Türk öğrencilerin İtalya'ya gelip okumak istemeleri konusunda bizim açımızdan kesinlikle engel yok." diye konuştu.

İtalya'da eğitim hakkı kazanmalarına rağmen vize alamadıkları için bu ülkeye gidemeyen bazı öğrenciler, aileleriyle beraber 14 Kasım'da bu ülkenin İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklamasıyla duruma tepki göstermişti. İstanbul'dakine benzer bir protesto bugün de İtalya'nın İzmir Konsolosluğu önünde yapılmıştı.

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