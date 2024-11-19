Başkentte trafikte yol verme kavgasında darbedilen kişi öldü
Ankara Keçiören'de trafikte yol verme kavgasında darbedilen kişi, hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 23:48, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 23:48
Çaldıran Mahallesi'nde H.K'nin yaralandığı ihbarını alan polis, olay yerine gitti.
Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.K. yaşamını yitirdi.
Polis, yaptığı incelemede, trafikteki yol verme kavgasında motosikletli iki kişinin H.K'yi darbettiğini belirledi.
Şüpheliler Ç.K. ve B.N. gözaltına alındı.