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20 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

20 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 00:01, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 00:03
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20 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM'den

- Genel Kurulda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

- İYİ Partinin Meclis grup toplantısı yapılacak.

(TBMM/14.00/10.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, COP29 İklim Değişikliği Konferansı kapsamında "Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı" konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak, Türkiye ve Azerbaycan pavilyonlarını ziyaret edecek. Bakan Uraloğlu, basın mensuplarıyla bir araya gelecek, Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek, İletişim Başkanlığı ve Sıfır Atık pavilyonlarına ziyarette bulunacak.

(Bakü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri ile eylül ayı tarımsal girdi fiyat endeksini, ekim ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki dördüncü maçında Galatasaray Petrol Ofisi, Almanya'nın Wolfsburg ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Wolfsburg/20.45)

2- THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına konuk olacak.

(Bologna/22.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında; B Grubu'nda ÇBK Mersin, Çekya'nın Zabiny, C Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımıyla rakip sahada karşılaşacak.

(Brno/20.00/Zaragoza/22.00)

4- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi gruplarının ikinci haftasında; B Grubu'nda Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Vero Volley takımını ağırlayacak, D Grubu'nda Halkbank, Çekya'nın Jihostroj ekibine konuk olacak.

(İstanbul/19.00/Ceske Budejovice/20.00)

5- Voleybol Erkekler CEV Kupası son 16 turu rövanş maçında Ziraat Bankkart, Finlandiya'nın VaLePa takımını ağırlayacak.

(Ankara/19.00)

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