İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda

Teklifin tümü üzerinde partisi adına söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, kanun teklifiyle bozulan kamu düzeninin yeniden tesis edilmeye çalışıldığını gördüklerini ifade ederek, "Bozulan kamu düzenini torba yasaların içine atılmış parça parça çözümlerle değil konuyu bütüncül olarak ele alarak, gerçek reformlarla çözebiliriz." dedi.

Huzur içinde bir yaşam sürdürmenin her vatandaşın hakkı olduğunu belirten Şahin, "Son yıllarda bu hakkı mumla arar hale geldik. Ekmeğe muhtaç olduğumuz gibi huzura da muhtaç hale geldik. Şiddet sokaklarda, evlerde, iş yerlerinde maalesef bir virüs gibi yayılıyor. Toplumda tahammülsüzlük ve öfke maalesef giderek artıyor. Silahlanma konusu, korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Bu konuyla ilgili önlem almaya çalışıyorsunuz ama vatandaş silaha bu kadar kolay nasıl ulaşıyor? En temel soru bu. Son yıllarda silah ruhsatlarında bir artış var mı?" diye sordu.

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, torba kanun tekniği kullanılan ve kanun maddeleri arasında bütünlük olmayan bir kanun teklifinin komisyona sunulduğunu söyledi.

Karakaş, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda yer alması gereken maddelerin, görüştükleri teklifte yer aldığına işaret ederek, "Teklifte, başka bakanlıklara ait maddeler varken öncelik verilmesi gereken, emniyet teşkilatımızın çalışma şartlarının düzenlemesi ve polis intiharlarına sebep olan nedenlerle ilgili hiçbir düzenleme maalesef yok. Noterlik hizmeti ile ilgili madde var ancak yasa dışı bahis ve kumarla ilgili hiçbir düzenleme yok." diye konuştu.

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise toplumsal, ekonomik ve teknolojik gelişmeler göz önüne alınarak İçişleri Bakanlığının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin hususlarda hukuki düzenlemeler yapılması ihtiyacının olduğunu söyledi.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda kaymakam adaylığı eğitim şartlarının düzenlendiğini aktaran Erbaş, "Bu eğitim şartları kanunla düzenlenerek Anayasa Mahkemesinin kararının gereği yerine getirilmiştir. Ayrıca getirilen düzenlemeyle mühendislik fakülteleri ile tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden mezun olanlar için tezli lisansüstü eğitim şartı getirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Karayolları Trafik Kanunu'nda da değişiklik yapıldığını dile getiren Erbaş, "Araçlarda 'çakar' olarak adlandırılan usulsüz ışıklı ve sesli uyarı sistemi kullanılması halinde uygulanacak yaptırımlar ağırlaştırılmıştır. Böylelikle, yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara yönelik ceza 6 bin 439 liradan 96 bin liraya çıkmıştır. Ayrıca, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacaktır ve araçlar da trafikten menedilecektir." dedi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, yurt dışında kurulan derneklere mali, idari, teknik destek sağlanması adı altında teknik ve mali destek sağlanmasına yönelik maddeyi eleştirerek, "Destek türünün ne olduğu belli değil, destek süresinin ne kadar olacağı belli değil. Dolayısıyla bu yasa, hukuk devletinin temel unsurlarından biri olan belirlilik ilkesine aykırı bir yasal düzenlemedir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bekçilere elle arama yetkisi veriyorsunuz"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İçişleri Komisyonunun 18 aydır ilk kez toplandığını ifade ederek, "Emniyet, sahil güvenlik ve jandarma gibi çok önemli kurumları yöneten İçişleri Bakanlığı, eski ve yeni iki bakan arasındaki halef-selef çekişmesine feda edilecek bir bakanlık değildir." diye konuştu.

Teklifin komisyon görüşmelerini anlatan Tüzün, teklifteki 6 maddenin, madde metni ile gerekçesinin birbiriyle uyumsuz olduğu gerekçesiyle Komisyon görüşmelerinde değiştirildiğini aktardı. Tüzün, şöyle devam etti:

"Yine bir torba kanun yaptınız. Bu teklifteki maddeler 17 farklı kanunu ilgilendiriyor. Birbiriyle ilgisi ve ilişkili olmayan maddeler söz konusu. Milli Savunma, Adalet, Dışişleri komisyonlarını ilgilendiren konular var. Teklifteki 6 madde Anayasa'ya açıkça aykırıdır. Özellikle 3. ve 31. maddeyi derhal geri çekin. CMK'de savcıya verilmeyen yetkiyi siz burada mülkiye müfettişine veriyorsunuz. Eğer bu teklifle Esenyurt'tan başlayıp İBB'ye bir tünel açmak istiyorsanız, bu nafile bir girişimdir."

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, teklifle, çarşı ve mahalle bekçilerine elle arama yetkisi verildiğini belirterek, "İnsanların kişisel dokunulmazlığı var. Siz bekçilere elle arama, tedbir alma yetkisi veriyorsunuz. Anayasa Mahkemesinin verdiği karar açıkça belliyken siz nasıl çarşı ve mahalle bekçilerine elle arama yetkisi verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

- "Ruhsatlı silahını çaldıranlar için yeni müeyyideler öngörülüyor"

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, teklifle, dahiliye memurları, göç, afet yönetimi, mülkiye müfettişliği, ateşli silahlar ve bıçaklarla ilgili düzenlemeler, Dernekler Kanunu ve Mahalle Bekçileri Kanunu olmak üzere 17 adet kanun ve 1 adet kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Ateşli silah parçalarının kanun kapsamına alınması ve ateşli silahlara yönelik cezaların artırılmasına ilişkin Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da da düzenlemeler yapıldığını aktaran Çelik, "Ruhsatlı silahını ikinci ve üçüncü kez kaybeden veya çaldıran kişiler için de yeni müeyyideler öngörülmektedir. Ateşli silah parçaları madde kapsamına alınarak satışı ve bulundurulması suç sayılmakta ve kurusıkı silahların gerçek silah haline getirilmesi suçu için daha ağır cezalar getirilmektedir. Bu da ülkemizdeki bazı olayların aydınlatılması açısından da son derece önemlidir." şeklinde konuştu.

Sözleşmeliyken muvazzaf olan astsubaylar lehine eşitsizliği önlemek üzere Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun'da da değişiklik yapıldığını anlatan Çelik, Noterlik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yabancı ülkelere gönderilecek noterlik işlemlerinin tüm valilik ve kaymakamlıklarca onaylanabilmesinin sağlandığını söyledi.

Çelik, "Anayasa Mahkemesi iptal kararı doğrultusunda çarşı ve mahalle bekçilerinin üstü ve amiri belirlenmekte, adaylarda aranacak nitelikler ve istihdam için yapılacak sınava ilişkin hususlar düzenlenmekte, kişiler üzerinde ve araçlarda kontrol usulü netleştirilmekte ve çalışma saatleri belirlenmektedir." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi. Aranın ardından Komisyonun yerini almaması üzerine Önder, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.