ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü idari soruşturma kapsamında iki bürokratı geçici olarak görevden aldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 07:18, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 07:20
ABB bünyesinde konser harcamalarına yönelik yürütülen idari soruşturma sona erene kadar Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.
Söz konusu soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.