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Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel

Kış lastiği mesaisi başladı. 1 Aralık'tan itibaren ticari araçlar mecburi, binek araçlar için de tercihe göre kış lastiği takacak. Lastiğin tanesi ise 1.500 liradan 5 bin liraya kadar çıkıyor. Lastikçiler, Çin malı ucuz ürünler konusunda tüketicileri uyarıyor. Öte yandan sahte internet sitelerine de dikkat edilmesi gerekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 07:40, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 07:56
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Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel

Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta yürürlüğe giriyor. Geçen yıl tanesi 1.000 TL'den başlayan en düşük kış lastiği fiyatları, bu yıl 1.500 TL'den başlıyor. Orta segmentteki bir lastik 2.500 TL civarına satılırken 5.000 TL'ye kadar çıkıyor. Ayrıca lastik değişim ücretleri de bu yıl yükselerek 500 TL ile 700 TL arasına çıktığı görülüyor. Son güne kalmak istemeyen sürücüler, şimdiden lastik değişimi için lastikçilere gitmeye başladı.

İstanbul'da lastik ustası Ali Yılmaz, bu yıl talebin önceki yıllara göre daha erken başladığını ifade ederek "Artan fiyatlar sebebiyle sürücüler daha hesaplı alternatifler arıyor. Ancak bu durum, kalitesiz ve riskli lastiklerin kullanımını artırıyor. Özellikle internet üzerinden satılan vasıfsız lastiklerin oluşturduğu tehlike çok büyük. Lastiğin fiyatından ziyade güvenilir bir marka olmasına dikkat edilmesi gerekiyor" dedi. Lastikçiler, ucuz olduğu için tercih edilen Çin malı lastiklerin sürücüler ve yolcular için büyük risk oluşturduğunu söylüyor.

TAMİR EDİLMİŞ LASTİĞE DİKKAT

Bir diğer tehlike ise tamir edilmiş eski kış lastiklerinin kullanılması. Lastik tamircisi Hakan Demir, bu konuda sürücüleri uyararak şöyle diyor: Kışın lastikler normalden daha hızlı yıpranır. Hasar görmüş veya tamir edilmiş kış lastikleri, özellikle uzun yolculuklarda ciddi kazalara sebep olabilir. Bu sebeple hasarlı lastik kullanılmamalı.

Kış lastiği sezonunun başlamasıyla birlikte sahte internet sitelerinin sayısında da artış görülüyor. Dolandırıcılar, genellikle düşük fiyatlarla satış yapıyormuş gibi görünerek sürücüleri kandırıyor. Bu sitelerden alışveriş yapanlar, parasını ödedikleri ürünlere ulaşamadan site kapatılıyor. Uzmanlar, lastik alırken yalnızca güvenilir bayilerden veya markaların resmi sitelerinden alışveriş yapılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

7 DERECE ALTINDA TAKILMALI

Kış lastikleri, hava sıcaklığının 7 °C'nin altına düştüğü durumlarda yaz lastiklerine göre çok daha iyi yol tutuyor. Uzmanlar, kış lastiği takmanın özellikle zorlu hava koşullarında hayati öneme sahip olduğunu vurguluyor. Trafik güvenliği uzmanı Mehmet Özkan, bu konuda şu bilgileri verdi: Kış lastikleri, özel yapıları sayesinde buzlu, karlı ve yağışlı zeminlerde güvenli sürüş sağlar. Yaz lastikleriyle yapılan frenlerde araç kayabilir ve fren mesafesi uzar. Ancak kış lastikleri bu riski önemli ölçüde azaltır. Güvenli bir sürüş için mutlaka kış lastiği kullanılmalı.

Özellikle şehirler arası yolculuk yapan otobüs ve nakliye araçlarında kış lastiği takılması, yol güvenliğini sağlamak adına kritik önem taşıyor. Kış lastiği takmama cezası ise bugün itibarıyla 4 bin 069 TL.

KAAN ZENGİNLİ

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