Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında

FETÖ'ye darbe üzerine darbe vuruluyor. Bu çerçevede Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatı üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bulunduğu 66 ilde FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-30" operasyonu gerçekleştirildi. Örgütün güncel finans, öğrenci, emniyet, askeri ve adliye mahrem yapılanmalarına mensup oldukları iddiasıyla 459 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilerin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları da tespit edildi.

MUVAZZAF ASKERLERE GÖZALTI

Operasyonun başkent ayağını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordine etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla 53 şüpheli gözaltına aldı. Bu operasyonda, FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasına dahil olduğu belirlenen 34 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel komutanlıkları içinde yer alan, çeşitli askeri ve sivil görevlerde bulunan kişilerle bağlantılı olarak kontörlü hatlar aracılığıyla iletişim kurdukları tespit edildi. Bu şüpheliler arasında; 3'ü görevde 3'ü daha önce ihraç edilmiş 6 subay, 3'ü görevde 5'i daha önce ihraç edilmiş 8 astsubay, 6'sı görevde uzman çavuş, 10'u daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci ve 4'ü mahrem imam bulunuyor.

FİNANS AYAĞI MERCEK ALTINDA

FETÖ'nün şirketler yapılanması ve bu şirketler aracılığıyla yerine getirilen terörizmin finansmanının deşifre edilmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu incelemesi, teknik ve fiziki takip yapıldı. Bunun sonucunda yurt dışından temin edilen paraları, yine yurt dışında faaliyette bulunan şirketler üzerinden geçmiş tarihlerde haklarında adli işlem yapılan örgüt mensuplarına veya yakınlarına transfer ettiklerine dair deliller elde edilen 10 şüpheli Ankara'da yakalandı. Ayrıca, bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldığı iddiasıyla 9 şüpheli de gözaltına alındı.

BYLOCK'ÇULAR İZMİR'DE YAKALANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ise haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan ve kayıtlar bulunan, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 61 şüpheliye yönelik soruşturma başlatıldı. Örgütün güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları ve örgüte fon sağladıkları öne sürülen şüphelilerin haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararlarının bulunduğu, "gaybubet evi" olarak tanımlanan hücre evlerinde saklandıkları tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda eş zamanlı düzenlenen operasyonda 49 şüpheli gözaltına alındı.

HAİN YAPIYLA MÜCADELE SÜRECEK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara dair açıklama yaptı. FETÖ ile mücadelede kararlılık mesajı veren Bakan Yerlikaya, "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik 7 ayrı operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet birimleri, eş zamanlı baskınlarla 40 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul'daki operasyonların en önemli ayağını ise, "Western Union", "Swift", "Tranferwise gibi uluslararası ödeme hizmetleri aracılığıyla örgüt üyelerine gönderilen para trafiği oluşturdu. FETÖ'nün kapatılan Zirve Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde bulunan firari Muhammet Enes Yılmaz'ın ABD'de kurduğu iki şirket üzerinden 25 kişiye düzenli olarak para gönderildiği belirlendi. 2015 tarihinde ABD'ye firar eden Yılmaz'ın kurduğu "NISEZ TRADİNG LLC" ve "DTF PRİNTER USA LLC" isimli şirketler aracılığıyla, 2021- 2023 yılları arasında 54 bin 887 lira ve bir milyon 81 bin dolar para gönderildiği belirlendi. FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlama suçlarından firari olan Muhammet Enes Yılmaz'ın örgütün haberleşme sistemi olan ByLock kullandığı da tespit edildi.

Oğuzhan Ürüşan - Şahin Şen