AK Parti'den kentsel dönüşüm yasa teklifi! İmar hakkı aktarımı getiriliyor

AK Parti, kentsel dönüşümün hızlandırılması ve sağlıklı bina stoku için hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifte, imar hakkı artırımından haberleşme direk ve kulelerine kadar önemli düzenlemeler yer alıyor.

AK Parti'nin teklifinde öne çıkanlar şöyle:

İMAR HAKKI AKTARIMI

Şehirlerin riskli yapılarında hızlı dönüşüm sağlanması amacıyla vatandaşların mülkiyet hakkının, gerektiğinde başka parsellere taşınabilmesi için 'İmar Hakkı Aktarımı' getiriliyor.

İmar aktarımı yapılacak alanlar, belediye mülkiyetinden veya Hazine arazilerinden sağlanacak. Alıcı parsellerdeki inşaat alanı, imar planı ile belirlenmiş oranların en fazla yüzde 20'si kadar artırılabilecek.



KAÇAK BİNA HIZLA YIKILACAK

Gecekondu Kanunu'nda yapılan değişiklik kapsamında belediye, Hazine, özel idareler başta olmak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak izinsiz çit, tel örgü de dahil tüm yapılar belediyeler ve il özel idarelerinin yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı kararı ile yıkılabilecek.

YAN BİNAYI YIKMAYA DA CEZA

Depreme dayanıklı binalar için yapı denetim şirketlerinin sorumluluğu artırılıyor. Denetim sorumluluğunu üstlendiği yapının taşıyıcı sisteminde 15 yıl içinde onarılmaz zarar oluşan yapı denetim kuruluşunun izin belgesi iptal edilecek.

Binaların yapımı sırasında yandaki binaların taşıyıcı sistemlerine onarılamaz zarar verilmesi halinde de yapı denetim şirketlerinin izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilecek ve teminatı irat kaydolacak.



HAPİS CEZASI

Yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun görevini kötüye kullanan sahip ve çalışanlarına 3 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.



KDV İSTİSNASI

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'na yapılan arsa ve arazi teslimleri Katma Değer Vergisinden (KDV) istisna olacak.

DEĞER ARTIŞI

Taşınmaz maliklerinin tamamının talebi üzerine parsel bazında fonksiyon değişikliği ile ada bazında yapılacak imar planı değişikliği sonucunda değerinde artış olan parsel veya parsellerin artan değeri ile mahkemelerce iptal edilen imar planı değişikliklerinde, imar planı değişikliği neticesinde yürürlükten kalkan imar planı ile teklif edilen yeni imar planının kapsadığı parsel veya parsellerde oluşan değer farkının yüzde 90'ı, değer artış payı olarak alınacak.

AFET ALANLARI

Afet riski altındaki alanlarda yapılan her tür ve ölçekteki plan, arazi ve arsa düzenlemesi ve kentsel tasarım projelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylayacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Belediye Kanunu'ndaki kentsel dönüşüm ve gelişim alanı ilanı ile kültürel taşınmaz varlıklarla ilgili yasadaki yenileme alanı ilanına ilişkin gerekli hazırlık işlemlerini Kentsel Dönüşüm Başkanlığı yürütecek.

BELEDİYE SENSÖRLERİ

Yerel yönetimler, akıllı şehir uygulamaları kapsamında coğrafi veri toplayan sensörleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda oluşturulacak elektronik ortama kaydedecek.

YENİLENEBİLİR ENERJİ

Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) yapı denetimi dışına alınarak teşvik edilecek.

KÖYLER İÇİN SÜRE VE TAKSİT

Köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31 Aralık 2024 tarihinden önce süreleri dolacak hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre veriliyor.

ŞEHİR ESTETİĞİ KORUNACAK

İnsan sağlığı ve şehir estetiğinin korunması amacıyla elektronik haberleşme için kullanılan kule ve direklerin yüksekliği 10 metreden az olacak. Statik ve elektrik bakımından sakınca olmadığına dair rapor alınacak. Gerekli ve yeterli koruma mesafeleri dikkate alınarak yerleri tespit edilecek.

ZÜBEYDE YALÇIN