Memur, Hindi Çiftliği kurdum deyip, 50 milyonluk vurgun yaptı

Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel
Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel
ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı
ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda
Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Rekabet Kurumu onayladı: Hepsiburada, Kazaklara satıldı
Rekabet Kurumu onayladı: Hepsiburada, Kazaklara satıldı
Rize'de 1 kişinin öldüğü heyelana dair Validen açıklama
Rize'de 1 kişinin öldüğü heyelana dair Validen açıklama
'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' iddiasına yalanlama
'İngiltere ile sığınmacı görüşmeleri' iddiasına yalanlama
Öğretmenler 'yapay zeka' eğitmeni olacak
Öğretmenler 'yapay zeka' eğitmeni olacak
Trafik magandasına 35 bin lira ceza
Trafik magandasına 35 bin lira ceza
Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı
Kontrolden çıkan araç öğrencilerin arasına daldı: 8 yaralı
Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çürük elma operasyonu
Bakan Memişoğlu: Bizim için bu çürük elma operasyonu
Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandı
Boşanma aşamasında, çocuğuna bıçakla tehdit eden baba tutuklandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Memur, Hindi Çiftliği kurdum deyip, 50 milyonluk vurgun yaptı

Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen ve Konya'da inek çiftliği kurarak gelir getirme vaadiyle çok sayıda vatandaşın mağdur olmasına yol açan sisteme imza atan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın D'ın imza attığı dolandırıcılığın benzeri Ankara'da yaşandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 08:44, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:06
Yazdır
Memur, Hindi Çiftliği kurdum deyip, 50 milyonluk vurgun yaptı

Ankara'da Devlet Su İşleri'nde görevli memur D.D. iddiaya göre çalışma arkadaşlarına Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu söyleyerek söz konusu işten yüksek gelirler elde edileceğini söyledi. Bunun özerine D.D.'nin çalışma arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredileri yüksek gelir elde etme umuduyla D.D.'ye verdi.

ÇANAKKALE'YE KAÇTI

D.D.'nin işe gelmemesi ve telefonlara dönüş yapmaması üzerine durumdan şüphelenen iş arkadaşları, kendilerinin yüksek miktarlarda para verdiklerini, şüpheliye ulaşamadıklarını kaydederek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

D.D. hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri şüphelinin evinde yaptığı aramada dijital materyallerine el konulurken, D.D.'nin araç kiraladığı tespit edildi.

Yapılan PTS çalışmaları sonucunda 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydığı bulunduğu belirtilen D.D.'nin Çanakkale'ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüs kaydı olduğu belirlendi.

40 KİŞİYİ 50 MİLYON LİRA DOLANDIRDI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında D.D.'nin çalışma arkadaşı olan yaklaşık 40 kişiyi 50 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

İfade veren B.G., D.D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, bunun yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini ancak dolandırıldığını anladığını ifade ederek D.D.'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Yeni mağdurların olup olmadığına ilişkin soruşturmanın titizlikle devam ettiği öğrenildi.

Dilhan Dumanoğlu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber