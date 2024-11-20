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2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu

2025 yılı resmi tatil takvimi açıklandı. Tatil günlerinin çoğunun hafta içine denk geldiği 2025'te, toplamda 14,5 gün resmi tatil olacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı başta olmak üzere tüm bayram tarihleri ve özel günlerde planlarını yapacak çalışanlar ve öğrenciler şimdiden tarihleri kontrol ediyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 10:35, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 10:42
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2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu

Dini ve Milli bayramlar ile diğer özel günlerdeki resmi tatillerin hangi güne denk geldiği, yeni yıl öncesi merak konusu oldu. Bu yıl resmi tatil günleri genellikle hafta içine denk geliyor. Her yıl yılbaşının ertesi günü olan 1 Ocak resmi tatil sayılıyor. İşte, 2025 resmi tatil günleri...

RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi - 6 Ağustos 2025, Çarşamba

Kurban Bayramı 1. Günü - 7 Ağustos 2025, Perşembe

Kurban Bayramı 2. Günü - 8 Ağustos 2025, Cuma

Kurban Bayramı 3. Günü - 9 Ağustos 2025, Cumartesi

Kurban Bayramı 4. Günü - 10 Ağustos 2025, Pazar

Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi

30 Ağustos Zafer Bayramı Cumartesi gününe denk geliyor.

Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba

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