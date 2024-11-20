AVM'de kavga: Güvenlik görevlisi tartıştığı adamın bacağını ısırdı!

Bursa'da bir alışveriş merkezinde (AVM) güvenlik görevlisi, tartıştığı kişinin bacağını ısırdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer'deki AVM'de meydana geldi.

Alışveriş için AVM'ye gelen bir kişi, özel güvenlik görevlisi ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, bir güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı.

O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.