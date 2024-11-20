Minibüs şarampole girdi: 8 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Bodrum - Milas Karayolu'nda meydana geldi. Milas istikametine giden H.K. idaresindeki 48 BB 6519 plakalı minibüs, Güvercinlik Mahallesi'ne yaklaştığı sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Minibüs, şarampole girerek durabilirken, kazada 8 kişi yaralandı. İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye, Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri olay yerine geldi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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