Nasuh Mahruki tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Kararın ardından Mahruki X hesabından şu paylaşımı yaptı;

"Dün Savcı belli oldu, bu sabah Savcılığa geldim ve ifade verdim. Gayet iyi geçti görüşme ancak tutuklanmaya sevk edildim. Hakimin karşısına çıkmayı bekliyorum. Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 173 ülke arasında 148. ülke, 45 Avrupa ülkesi içindeyse sondan ikinci ülke ve Seçim Dürüstlüğü Endeksinde 165 ülke arasında 123. ülke seviyesine düşürülen canım Türkiyem'den hukuk manzaraları." ifadelerini kullandı.