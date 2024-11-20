AK Parti'den Komisyonda yaşanan gerginliğe kınama

Ala ve Güler, AA muhabirine, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekillerinin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Plan Bütçe Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un, bütçe görüşmelerinin yapıldığı salona girişini engellemeye çalışmasına ilişkin açıklama yaptı.

Ala, CHP'nin yaptığının siyaset değil şiddet olduğunu belirterek, "Parlamento'da siyasal kabadayılıklara yer yoktur." dedi.

Parlamento'nun kelime anlamı itibarıyla "konuşulan yer" demek olduğunu ifade eden Ala, şunları kaydetti:

"Bir ülkenin hele Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'nı Parlamento'ya sokmamaya çalışmak ne demektir? Bir zamanlar vatandaşı Kızılay'a sokmayan anlayışın tekrar Parlamento'da hortlamasına, dirilmesine izin vermeyiz. Çok yanlıştır, bu bir akıl tutulmasıdır, bu bir siyaset yoksunluğudur. Derhal bundan vazgeçilmelidir."

Bunun, bir anlayışın yansıması olduğunu belirten Efkan Ala, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu anlayışın, bu akıl tutulmasının, bu siyasal şiddet anlayışının bunu yapanlara da bir faydasının olmadığı çok partili hayata geçtiğimizden beri iktidara gelememelerinden bellidir. Vatandaşımız bunu şiddetle kınamaktadır. Biz de buna izin vermeyiz. Biz, milletten aldığımız iradeyi asla hiçbir vesayet odağı, tehditler karşısında terk etmiş değiliz ki Parlamento'da terk edelim. Onun için herkesi aklıselim siyasete davet ediyorum. CHP'yi Türkiye'nin geleceğinin inşasında katkıda bulunmaya davet ediyorum. Bu şiddet ve kabadayılıklara AK Parti'nin asla izin vermeyeceğini de en iyi kendileri bilir. Şiddetle kınıyorum."

- "CHP'nin bunun gereğini yapmasını bekliyoruz"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler de yaşanan bu talihsiz olayı şiddetle kınadığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, 16 Ağustos 2024'te Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan olaylarla ilgili açıklamasını anımsatan Güler, şöyle devam etti:

"'Bugün ben Genel Kurul'da yaşadığım ve gördüğüm olaylardan dolayı büyük bir utanç duyuyorum' demişti. 'Burada sözlerin havada uçuşması lazım, sözlerin konuşulması lazım. Hiç kimsenin kaba kuvvete, kabadayılığa, şiddete herhangi bir şekilde tevessül etmemesi lazım' demişti. Şimdi ben kendisinin bu sözlerinin gereğini yapmasını bekliyorum. Utanç duyduğu bu arbedeyi, bu şiddeti, bu kabadayılığı yapan arkadaşları hakkında gereğini yapmasını bekliyoruz."

Parlamento'nun, "sözlerin konuşulduğu, müzakerelerin yapıldığı, milletin vermiş olduğu yetkinin karşılığında milletvekillerinin hizmet ettiği bir alan" olduğunu belirten Abdullah Güler, "Burada kabadayılık yapmak, kaba kuvvete başvurmak, Sayın Bakanımızın komisyon çalışmalarına iştirakini engellemek tek kelimeyle, Özgür Özel'in ifadesiyle söylüyorum, utanç vericidir. Bunu yapan ve gerçekleştirenleri de şiddetle kınıyorum. CHP'nin de bunun gereğini yapmasını bekliyoruz." diye konuştu.