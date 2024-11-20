Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına hapis cezası
DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 13:45, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:49
DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yargılandıkları davada karar açıklandı.
İki isim, "terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.