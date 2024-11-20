Özlem Zengin'den TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki gerginliğe tepki
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu salonuna girişinde CHP milletvekillerince engellenmeye çalışılmasına tepki gösterdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 13:56, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:09
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Zengin, Gazi Meclis çatısı altında bütçe görüşmeleri sırasında bakanlara yönelik saygısızlığın, bizzat aziz milletin iradesine yapıldığını ifade etti.
Özlem Zengin, şunları kaydetti:
"Nezaketten, adaptan ve siyasi ahlaktan uzak bu zorbalık, 'demokrasi, demokrasi, demokrasi' sloganı atanların sadece dillerinde dolaşan kelimelerin zihinlerine ve kalplerine ulaşmadığını göstermektedir. Memleket adına böylesi bir muhalefet, ne hazin..."TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik