Ankara'ya kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentlilerin uzun süredir beklediği kar yağışı haberini duyurdu. Yayımlanan 5 günlük hava durumu raporuna göre, Ankara'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkentlilerin uzun süredir beklediği kar yağışı haberini duyurdu. Sıcaklıkların hafta sonunda ani bir şekilde düşeceği belirtilirken, başkentte kışın etkisinin iyiden iyiye hissedileceği tahmin ediliyor. Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları soğuk hava ve kar yağışına karşı tedbirli olmaya çağırdı.
13 DERECE DÜŞECEK
Meteoroloji'nin güncel raporuna göre özellikle cumartesi gününden pazar gününe geçişte hava sıcaklıkları 13 derece birden düşecek. Havaların ani soğuması ile birlikte kar yağışının görülebileceği aktarıldı.
Ankaralılar Meteorolojinin duyurusu sonrası Pazar ve Pazartesi günü gelmesi beklenen kar yağışı için gün sayıyor.
İşte yurt genelinde 5 günlük hava durumu (HARİTALI)