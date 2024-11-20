CHP lideri Özel, MİT Başkanı Kalın ile görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP Genel Merkezi'nde sunum yaptı. Özgür Özel ve kurmaylarının katıldığı toplantı yaklaşık üç saat sürdü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 14:55, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 14:56
Edinilen bilgilere göre, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. MİT Başkanı Kalın ve heyeti, Özel ve beraberindeki partililere terör örgütlerinin faaliyetleri ve muhtemel tehditlerine ilişkin sunum yaptı. Saat 11.00'de başlayan görüşme saat 13.20'de sona erdi. Sunumun ardından Genel Başkan Özgür Özel'in ek bilgi talepleri, Kalın ve heyeti tarafından yanıtlandı.
CHP kaynakları, görüşmenin olumlu geçtiğini bildirdi.