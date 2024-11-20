İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Kasım ayı 5'inci oturumu Saraçhane'de bulunan başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti. Meclis 1'inci Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında gerçekleşen toplantıda İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) 2025 yılı mali bütçesi ile performans ve yatırım programlarına ilişkin olağan Genel Kurulu yapıldı.

EN DÜŞÜK BİRİM FİYATI 37, 92 TL'YE YÜKSELDİ

Genel Kurulda İSKİ birim fiyatlarına yüzde 17,5 oranında zam yapıldı. Yeni fiyat tarifesine göre konutlarda KDV hariç 0-15 metreküp 32,28 TL'den 37,92 TL'ye, 15-30 metreküp 49,17 TL'den 57,78 TL'ye 31 ve üzeri metreküp kullanımlarda ise 71,10 TL'den 83,55 TL'ye yükseltildi. Yeni tarifenin Ocak 2025'te geçerli olacağı belirtilen zammın yanı sıra su birim fiyatları her ay TÜFE + Yurtiçi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)/2 oranında zamlanmasına karar verildi. Buna göre su faturaları her ay TÜFE+ÜFE/2 oranında zamlanacak.

İş yerlerinde 0-15 metreküpe kadar kullanımda 84,51 TL'den 99,30 TL'ye, 16-50 metreküp fiyatı 89,49 TL'den 105,15 TL'ye, 51-100 metreküp kullanımda 109,98 TL'den 129,24 TL'ye, 101 metreküp ve üzeri kullanımlarda 114,99 TL'den 135,12 TL'ye yükseldi.

"FATURALAR HER AY ZAMLANACAK"

İSKİ tarafından yapılan açıklamada ise zamma ilişkin şunlar söylendi: "Su ve atık su birim fiyatları 2025 yılı Ocak ayı için geçerlidir. 2025 yılında su ve atık su birim fiyatları TÜİK tarafından aylık açıklanan (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında her ay güncellenecektir. TÜİK tarafindan aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE verisinin açıklanmasını takip eden en geç 3 iş günü içerisinde yeni tarife uygulamaya alınacaktır."

Zam teklifi Cumhur İttifakı Meclis üyelerinin muhalefet şerhi düşerek ret oylarına karşın mecliste çoğunluğu bulunan CHP'nin evet oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.