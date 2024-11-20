Hazine'den 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı

'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen hakkında 'yasa dışı bahis' soruşturması
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen hakkında 'yasa dışı bahis' soruşturması
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Komisyon yarın toplanıyor
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Komisyon yarın toplanıyor
Altındaki hareketlilik ikinci el araç satışlarını etkiledi
Altındaki hareketlilik ikinci el araç satışlarını etkiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve zam açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve zam açıklaması
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel
Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel
ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı
ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda
Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Hazine'den 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini bildirdi. İhraca 135 yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katı talep gösterdi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 15:46, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:47
Yazdır
Hazine'den 2,5 milyar dolarlık sukuk ihracı

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası sermaye piyasalarında 2,5 milyar dolarlık kira sertifikası (sukuk) ihraç edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan ihraç sonucuna ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edildiği ve 5,5 yıl vadeli ihracın tutarının 2,5 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Sertifikanın kira oranının yüzde 6,5, getiri oranının yüzde 6,55 olduğu belirtilen açıklamada, ihraç tutarının 26 Kasım'da hesaplara gireceği ifade edildi.

Açıklamada, ihraca 135 yatırımcının, ihraç tutarının yaklaşık 2,5 katı talep gösterdiğine işaret edilerek, kira sertifikasının yüzde 66'sının Orta Doğu, yüzde 15'inin Birleşik Krallık, yüzde 9'unun ABD, yüzde 6'sının Türkiye, yüzde 3'ünün diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 1'inin Asya'daki yatırımcılara satıldığı bildirildi.

- "Ülke risk priminde gözlenen iyileşme ön finansman sağlanmasında etkili oldu"

Kira sertifikası ihracıyla, bu yıl uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 11,1 milyar doları nakit finansman olmak üzere toplam 13 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleştiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hazine Finansman Programı'nda, yılın geri kalanında potansiyel bir finansman işlemi için konvansiyonel tahvil veya sukuk piyasasındaki finansman imkanlarının değerlendirilebileceği belirtilmişti. Son dönemde yatırımcı algısı ve ülke risk priminde gözlenen iyileşme ön finansman sağlanmasında etkili olmuştur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber