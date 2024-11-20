'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Bakan Yerlikaya'nın Komisyonda engellenmesine kabineden tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
Kurtulmuş'tan CHP'li vekillerin provokasyonuna tepki
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
İstanbul'da suya zam! Su faturaları her ay zamlanacak
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen hakkında 'yasa dışı bahis' soruşturması
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen hakkında 'yasa dışı bahis' soruşturması
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Komisyon yarın toplanıyor
Plastik poşetlere zam gelecek mi? Komisyon yarın toplanıyor
Altındaki hareketlilik ikinci el araç satışlarını etkiledi
Altındaki hareketlilik ikinci el araç satışlarını etkiledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve zam açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve zam açıklaması
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Döner, iskender ve hamburgere gramaj şartı getirildi
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
Bakan Yerlikaya: Eleştiri olmadan demokrasi olmaz
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
İkinci el otomobil fiyatları sabit kaldı, satışlar arttı
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak vergide adalet talebi
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
2025 yılı Resmi Tatil günleri belli oldu
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gerginlik
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
20 bin öğretmen adayı için tercih süreci bugün sona erecek
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Tüketici 'daha ucuz' için daha çok market geziyor
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Asgari ücrete zam tartışmaları fırsatçıları harekete geçirdi
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Fetö'ye büyük operasyon: Muvazzaf askerler gözaltında
Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel
Kış lastiği cep yakıyor! 4 tekere dudak uçuklatan bedel
ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı
ABB'deki konser soruşturmasında iki bürokrat görevden alındı
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda
İç güvenlik alanında düzenlemeler içeren teklif, Genel Kurulda
Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Ali Yalçın: Vergi dilimi yüzde 15'te sabitlenmeli
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
Sendikalardan ortak çağrı: Vergide adalet istiyoruz
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
HSK kararnamesiyle 332 hakim ve savcının görev yeri değişti
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Denizbank Genel Müdürü hakkında iddianame
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Güvenlik Konseyi iflas etti
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Dijital Türk Lirası'nın detayları belli oldu!
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Bahis soruşturmasında ikinci dalga: 7 fenomene yakalama kararı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda 'Suriyelilerin gönüllü geri dönüşüne dair eylem planımızı devamlı uyguluyoruz' dedi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 15:57, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 15:59
Yazdır
'114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü olarak döndü'

Yerlikaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2025 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda Bakanlığının bütçesinin, genel bütçe içerisindeki payının yüzde 8 olduğunu belirterek, Komisyona sundukları toplam ödenek teklifinin 1 trilyon 93 milyar 985 milyon 969 bin lira olduğunu söyledi. Ödeneğin, 779 milyar 747 milyon 196 bin lirasının cari ödenek, 314 milyar 238 milyon 773 bin lirasının da yatırım ödeneği olduğunu aktaran Yerlikaya, yatırım ödeneğinin yüzde 85'inin deprem için ayrıldığını ifade etti. Bakanlığının 620 bin 339 personeli ile her an, her yerde görevinin başında olduğunu dile getiren Yerlikaya, Türk halkının huzur ve güvenliği için konvansiyonel güvenlik sistemlerini yüksek teknoloji ve teknik kapasiteyle her geçen gün daha da güçlendirdiklerini bildirdi. Yerlikaya, 11 bin 611 yeni aracı bu yıl emniyet ve jandarma teşkilatının hizmetine sunduklarını anlatarak, kesintisiz iletişim sağlayan Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi'nin (JEMUS) kurulumunu da 77 ilde tamamladıklarını vurguladı. Yerlikaya'nın konuşmasının satır başları şu şekilde:

Bakan Yerlikaya: Bu yılın ilk 10 ayında 92 terör eylemi engellendi

Ülkemizin her bir noktasında plaka tanıma sisteminin (PTS) kullanım alanını genişlettik. Halihazırdaki PTS noktası sayımızı 4 bin 43'e, Mobil PTS sayımız 864'e yükselttik. Gerek vatandaşlarımız, gerekse güvenlik güçlerimiz, yaka kamerası kaydı altında tutum ve davranışlarına daha dikkat edecek. Bu sayede olası şikayetlerin sayısında da azalmalar yaşanacaktır.

Suriyelilerin geri dönüşü

Bakan Yerlikaya, göç meselesini, "düzenli- düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi" şeklinde, tüm boyutlarıyla ele aldıklarını ifade ederek, şunları paylaştı:

Adres tahkikatlarının sonucunda geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 2 milyon 935 bin 742'ye düşmüştür. Ülkemiz genelinde 2023 Eylül ayında yasal kalış hakkı bulunan tüm yabancıların adres tahkikatlarına başladık. Bu süreç, 2024 yılı mayıs ayına kadar sürdü. Geçici koruma altında bulunan Suriyelilerden 731 bin 146'sının adreslerinin güncel olmadığı tespit edildi. Kendilerine adreslerini güncellemeleri için 90 günlük süre tanındı, Türkçe-Arapça SMS'lerle bilgilendirmeler yapıldı. Valiliklerimiz koordinasyonunda sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan bilgilendirme toplantılarından sonra 580 bin 819 Suriyeli adreslerini güncelledi, adreslerini güncellemek için randevu aldı. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına yazılar yazdık. Adreslerini güncellemeyen Suriyelilerin en son aldıkları kamu hizmetlerini, yani en son bıraktıkları izi istedik.
Bu çalışmalardan sonra 2024 yılının 1 Ekim tarihinde yeni bir aşamaya geçtik. Kamu kurumlarımızdan hizmet almayan, yani herhangi bir iz bırakmayan 150 bin 327 Suriyelinin en az bir yıldan beri hiçbir şekilde kamu hizmetinden faydalanmadığını, yani burada olmadığını tespit ettik. Biz bunların Avrupa'ya geçtiğini değerlendirdik ve kayıtlarını sistemden düştük.
19 Temmuz 2023 tarihinden bugüne, mobil göç noktası araçlarımızda 2 milyon 28 bin 462 yabancının kimlik kontrolünü yaptık. Bu sorgulamalarda 150 bin 935 düzensiz göçmen tespit ettik. Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin gönüllü geri dönüşüne dair eylem planımızı devamlı uyguluyoruz. Sadece bu yılın ilk 10 ayında 114 bin 83 Suriyeli ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu geri dönüş yapmıştır. Bu oran, bu yıl aylık 11 bin 408'e yükselmiştir. 2016'da başlayan bu süreç, toplamda 730 bine ulaşmıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber