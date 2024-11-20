Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'ndan 'çocuk' internet sitesi

TİHEK, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla hazırladığı 'cocuk.tihek.gov.tr' internet adresini, '20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde erişimi açtı. İnternet sitesi, TİHEK binasında düzenlenen törenle tanıtıldı. Platformda çocukların, çocuk dostu içeriklerle haklarını öğrenebilecekleri belirtildi.

Törende konuşan TİHEK Başkanı Muharrem Kılıç, "Bu lansmanla birlikte çocuk web sayfasının açılışını yaptık. Peki çocuk web sitesinin açılmasının amacı ne? Burada temel amacımız, çocuk hakları üzerinde yapmış olduğumuz faaliyetlere çocuklarımızın da rahatlıkla erişebilmesi, tam anlamıyla bir erişimin sağlanması ve çocuk dostu bir formda onlara sunulmasıdır. Biz Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu olarak çocuk haklarını temel ana gündem konularımızdan birisi olarak sürekli birinci planda tutuyoruz. Çocuk hakları konusunu dikkat ve titizlikle ele aldığımızı ifade edeyim. Kurumumuz bu aşamayla birlikte, web sayfasının oluşturulmasıyla birlikte, çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında çokça olan faaliyetlerine yenisini ekledi. Engelli bireylerin, otistik çocukların, engelli çocukların haklarına ilişkin, başta eğitim hakkı olmak üzere hazırlamış olduğumuz birtakım rehberler var. Bu rehberleri anlayabilecekleri bir içerikte, çocuk dostu biçimiyle paylaşmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Törenin ardından 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları: Siber Zorbalığın Önlenmesinde Sorun Alanları ve Çözüm Önerileri' başlıklı panel düzenlendi.