15 yaşındaki İlhan 5. kattan düştü
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde inşaatın dış cephesindeki iskelenin yıkılması sonucu 5. kattan düşen 15 yaşındaki İlhan Yolcu hayatını kaybetti, amcasının oğlu 16 yaşındaki Burhan Yolcu ise ağır yaralandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 16:40, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:41
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Çilli Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında 5 katlı inşaata kurulan iskele, halatının kopması sonucu yıkıldı.
Bu sırada iskelenin en üst katında bulunan İlhan Yolcu ve amcasının oğlu Burhan Yolcu düşerek yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde İlhan Yolcu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralı Burhan Yolcu ise müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kars'tan gelen İlhan Yolcu'nun sıva işlerinde babasına yardım ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.