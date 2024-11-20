Aydın'da etiketsiz yaklaşık 4 ton zeytinyağı ele geçirildi

AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde bir araçta sahte ve karışımlı olduğu değerlendirilen 3 ton 850 kilogram zeytinyağı ele geçirildi, sürücüye 710 bin lira ceza uygulandı.



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İzmir-Aydın Otoyolu Germencik gişeleri yakınında bir panelvanı durdurdu.

Araçtaki aramada sahte ve karışımlı olduğu değerlendirilen etiketsiz 3 ton 850 kilogram zeytinyağı ele geçirildi.

Ürüne el koyan ve detaylı inceleme için numune alan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sürücüye 710 bin lira idari ceza kesti.















