491 Tarım İşçisi Kadrosu İçin Noter Kurası 26 Kasım'da!



Tarım ve Orman Bakanlığı, 13 Şubat 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilan doğrultusunda taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere başlatılan 1500 tarım işçisi alım sürecinde boş kalan 491 kadro için yeniden noter kurası yapılacağını duyurdu.

Kura çekimi, 26 Kasım 2024 Salı günü saat 10:00'da Bakanlık Atatürk Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilecek. Bu kura çekimi, daha önce 13-19 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan başvurular arasından, ancak 27 Şubat 2024 tarihindeki ilk kura çekiminde asil veya yedek olarak ismi çıkmayan adayları kapsayacak.

İlgili süreç, 13 Şubat 2024 tarihinde ilan edilen genel ve özel şartlara uygun şekilde yürütülecek. Bakanlık, kura çekimini medya kanalları üzerinden (TV ve YouTube) canlı olarak yayınlayacağını açıkladı. Yayın linki daha sonra paylaşılacak.

Başvuruda bulunan adaylar, sonuçları Bakanlık'ın resmi web sitesi ve medya kanallarından takip edebilecek.