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'2025 Bütçesinde Memur ve Emekli maaşlarına adaletli düzenleme yapılmalıdır'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye devam edildiği bir dönem, memur ve emeklilere yönelik olarak çalıştırıldığını vurguladı. Bütçe görüşmelerinde kamu görevlileri ve emeklilerin göstergelerinin göz önünde bulundurulması durumunu ifade eden Kahveci, özellikle gelirdeki adaletsizliğin önüne geçilmesi için prosedürün hazırlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Kasım 2024 17:46, Son Güncelleme : 20 Kasım 2024 20:28
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'2025 Bütçesinde Memur ve Emekli maaşlarına adaletli düzenleme yapılmalıdır'

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TBMM'de 2025 yılı bütçe görüşmeleri devam ederken, memur ve emeklileri memnun edecek bir düzenleme yapılması yönünde çağrıda bulundu. Genel Başkan Kahveci;

"2025 yılına ilişkin Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi TBMM'de görüşülüyor. Meclis'te alınacak kararlara bağlı olarak devletimizin ve hükümetin harcama ve gelirleri belirlenecek, memur ve emekli maaşları kesinleşecek ve gerekli kaynak ayrılmış olacak.

Hatırlanacağı gibi 2025 yılında kamu alacaklarına uygulanacak olan yeniden değerleme oranı %43,93 olarak açıklanmıştı.

Bütçe hazırlık sürecine temel teşkil eden Orta Vadeli Program (OVP)'da ise 2025 yılında TÜFE'nin en iyi ihtimalle %17,5; ekonomik büyümenin ise %4 olacağı tahmin edilmişti.

Buna karşın enflasyon farkı hariç tutulduğunda 2025 yılında memur maaşlarına %6+5; kümülatif %11,3 zam yapılması söz konusu.

Bu; kamu idaresi, alacaklarına %43,93 zam uygularken ödeyeceği maaşları %11,3 artıracak anlamına gelmektedir.

Devletin %17,5 enflasyon beklentisine karşılık memur ve emekli maaşlarına %11,3 zam öngörülmesi, 2025'te kamu çalışanları ile emeklilerin alım gücünün düşeceğinin resmi olarak ilanı demektir.

2025'te GSYİH büyümesinin %4 olacağı öngörüldüğünden, maaş zamlarının hedeflenen enflasyonun bile altında kalması nedeniyle eriyecek maaşlar da hesaba katıldığında önümüzdeki yıl gelir dağılımında dengenin daha da bozulacağı, zenginin geliri artarken yoksulun reel kazancının düşeceği görülmektedir.

2025 yılı içerisinde elde edilecek kamu gelirleri ile yapılacak harcamaların belirleneceği bütçe görüşmelerinin memur ve emeklilerimiz adına hayal kırıklığına dönüşmemesi ve gelir dağılımında adaletin sağlanması için birtakım tedbirler alınması zorunludur.

Bu aksaklıkların giderilmesi, memur ve emeklilerimizin 2025 yılında nefes almalarının sağlanması için ise;

1. Kamu çalışanlarına, geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi ek zam yapılması,

2. Memur maaş zamlarının OVP'de hedeflenen enflasyonun altında kalmaması için maaş zamlarının en az gerçekleşen enflasyon düzeyine çekilmesi,

3. Gelir dağılımındaki durumun daha da kötüye gitmemesi, gelir gruplarının ülkenin bütçesinden aldıkları payın azalmaması için OVP'de hedeflenen %4 büyüme oranının emekli ve çalışan maaşlarına yansıtılması,

4. Kamu çalışanları ve emeklilerin alım gücünün yükseltilmesi için bu artışlara ilave olarak refah payı verilmesi,

5. 2023 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararında en geç 2024 yılı sonuna kadar çözüme kavuşturulacağı ifade edilen, Sayın Cumhurbaşkanımızın da uygulanacağı hususunda taahhütte bulunduğu, birinci dereceye gelen bütün kamu görevlilerinin ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi hususunun hayata geçirilmesi,

6. Sosyal adaletin vücut bulması ve dengeli bir vergi sistemi oluşturularak herkesten geliri ile orantılı vergi alınmasının temini için çalışanların gelir vergisi oranlarının %15'te sabitlenmesi,

7. Sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi, çalışma ve emeklilik hayatında dengenin sağlanması ve emekli kamu görevlilerinin durumlarının düzeltilmesi için ilave ek ödeme başta olmak üzere tüm ödemelerin emekli maaşı ve ikramiyesi hesabına dahil edilmesi,

8. Mali, sosyal ve özlük hakları bakımından mağdur durumda olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi,

9. Kamuda bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanamayan tek kesim olan memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi,

Amacıyla Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifinde gerekli düzenlemeler mutlak surette yapılmalıdır.

Bütçeler, milletimizin yıl içinde ürettiği mal ve hizmet değerlerinin ne şekilde harcanacağını ortaya koyan önemli metinlerdir. Ülkemizin her köşesinde deprem, sel, yangın, afet demeden en iyi kamu hizmetini üretmek için çaba sarf eden ve milli gelire büyük katkıda bulunan memurlarımızın beklentilerine cevap verecek bir bütçe hazırlanması hepimizin arzusudur.

Beklentimiz, milletvekillerimizin büyük haksızlıklara uğramış ve ekonomik zorluklar içinde bulunan memur ve emeklilerimizi gözetecek kararlara imza atarak 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesini memnuniyet verici şekilde TBMM'den geçirmesi yönündedir"

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